Tuzla Belediyesi, sınav sabahı öğrenci ve aileleri yalnız bırakmadı

Gençlik : Gelecek sloganıyla gençleri her alanda destekleyen Tuzla Belediyesi sınav sürecinde de öğrencilerin yanında oldu.

Tuzla Belediyesi, sınav sabahı öğrenci ve aileleri yalnız bırakmadı
27.06.2020 16:34 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:19
Gençlik : Gelecek sloganıyla gençleri her alanda destekleyen Tuzla Belediyesi sınav sürecinde de öğrencilerin yanında oldu. Tuzla Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için tüm sınav merkezlerinde öğrenci ve velileri karşılayarak heyecanlarına ortak oldu.

Covid-19 sürecinde Tuzla Gençlik Merkezi öğretmenleri tarafından hazırlanıp YouTube üzerinden yayınlanan dersleri ile öğrencilere uzaktan eğitim desteği veren Tuzla Belediyesi, sınav sabahı da öğrenci ve aileleri yalnız bırakmadı.

Uzaktan eğitimlerle sınav hazırlık sürecini kesintiye uğratmayan Tuzla Belediyesi, Online deneme sınavları ile de öğrencilerin sınav öncesi pratik kazanmalarını sağladı. Sınav merkezleri önünde hazırlıklarını tamamlayan Tuzla Belediyesi ekipleri, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın başarı dileklerini ileten mektup ile beraber içinde meyve suyu, kek ve maske bulunan paketleri öğrencilere verdi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı YKS sınavı için "Gelecekte yapmak istedikleri meslekler için eğitim almak adına bugün sınava giren tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Zorlu ve yoğun bir dönemin ardından verdikleri emeğin karşılığını alarak, diledikleri meslekleri istedikleri üniversitelerde eğitim alarak yapabilmelerini en az onlar kadar çok isterim. Hayat daima sınavlarla dolu uzun bir yolculuktur. Önemli olan ideallerimize ve hedeflerimize yürüyebilecek kararlılıkta olmaktır. ve bu yolda asla yalnız değilsiniz" dedi.

YKS için hazırlıklarını hafta boyunca sürdüren Tuzla Belediyesi, gençlik merkezi ile gelecek dönemde de gençlere eğitim konusunda hizmet vermeye devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Tuzla Belediyesi, Koronavirüs, Tuzla, Güncel, Haber

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