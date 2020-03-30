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Tuzla Belediyesi, YKS ve LGS derslerini dijital ortama taşıdı

Tuzla Belediyesi'ne bağlı Tuzla Gençlik Merkezi'nin başlattığı internet üzerinden üniversite hazırlık derslerine, bilgi evlerinde devam eden Lise Geçiş Sınavı ( LGS ) eğitim videoları da eklendi.

30.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:02
Tuzla Belediyesi, YKS ve LGS derslerini dijital ortama taşıdı

Tuzla Belediyesi'ne bağlı Tuzla Gençlik Merkezi'nin başlattığı internet üzerinden üniversite hazırlık derslerine, bilgi evlerinde devam eden Lise Geçiş Sınavı ( LGS ) eğitim videoları da eklendi.

Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında TUZGEM ve bilgi evlerinde derslerin iptal edilmesi sonrasında, videoya kaydedilen dersler Tuzla Belediyesi Youtube kanalında yayına alındı. Böylece üniversiteye hazırlanan öğrenciler gibi LGS'ye hazırlanan öğrenciler de, Tuzla Belediyesi Youtube sayfasındaki dersleri takip ederek sınav hazırlıklarını sürdürebilecek.

İnternet üzerinden ders uygulaması ile ilgili düşüncelerini ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Sağlık ne kadar önceliğimizse, eğitim de o kadar önceliğimizdir. Halkımızın güvenliği için evlerinden çıkmamalarını önerirken, öğrencilerinde derslerinden kalmalarına gönlümüz razı olamazdı. İnternet üzerinden verilen derslerle, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Lise Geçiş Sınavlarına (LGS) hazırlanan öğrencilerimiz, tüm derslerini aynı şekilde almaya devam edebilecekler" şeklinde konuştu.

Tuzla Belediyesi eğitim birimleri olan TUZGEM ve bilgi evleriyle bu kurumlara bağlı spor zamanı kurslarında 10 binden fazla öğrencinin eğitim görmeye devam ettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Tuzla Belediyesi, Tuzla, LGS, Güncel
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