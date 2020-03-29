Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tuzla Belediyesinden korona günlerinde anlamlı etkinlik: Evdeki Kare

Korona virüsle mücadele konusunda sahada her tür tedbiri alan Tuzla Belediyesi, sadece sahada virüs ile mücadeleyle kalmayıp, evlerinde vakit geçirmek zorunda olan herkesi kapsayan eğlenceli bir etkinliğe imza attı.

29.03.2020 11:31 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:31
Tuzla Belediyesinden korona günlerinde anlamlı etkinlik: Evdeki Kare
Korona virüsle mücadele konusunda sahada her tür tedbiri alan Tuzla Belediyesi, sadece sahada virüs ile mücadeleyle kalmayıp, evlerinde vakit geçirmek zorunda olan herkesi kapsayan eğlenceli bir etkinliğe imza attı. Evdeki kare etkinliğinde vatandaşlar evde çektikleri fotoğrafları #EvdekiKare hashtagi ile paylaşıp sürpriz hediyeler kazanacak.

Korona virüs ile mücadele konusunda sahada her tür tedbiri alan Tuzla Belediyesi, sadece sahada virüs ile mücadeleyle kalmayıp, evlerinde vakit geçirmek zorunda olan herkesi kapsayan eğlenceli bir etkinliğe de imza attı. Tuzla ilçesinden başlayıp ülke geneline örnek olan "Evde Kal Kitap Oku" kampanyasının ardından bu defa da "Evdeki Kare" etkinliği, evlerinde kalmak zorunda olan herkese neşe ve kimsenin yalnız olmadığı duygusunu vermeyi amaçlıyor.

Evdeki Kare fotoğraf paylaşım etkinliğini oğlu ile çektiği fotoğrafla başlatan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Ülke genelinde kararlılıkla yürütülen korona virüsle mücadele kapsamında biz de ilçemizde hijyen, temizlik, sokakların yıkanması, 65 yaş üstü büyüklerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanması, öğrenciler için uzaktan eğitim, tiyatro gibi kültür etkinliklerinin sosyal medyada devam ettirilmesi, korona virüs ve mücadele hakkında bilgilendirmeler, iş yeri denetimleri, alışveriş merkezlerindeki fiyat kontrolü, sokak hayvanları için mama dağıtımı gibi her türlü ve çok yönlü mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Sahada korona virüsle mücadele kapsamında tüm tedbirleri alırken, hemşehrilerimizin yaşam kalitesi ve sosyallik açısından da desteklenmesini amaçlıyoruz. Öte yandan biz çekirdek aile yapısı kuvvetli bir toplumuz. Bu açıdan da evde kalmak bizler açısından sorun teşkil etmemekle beraber bizler evlerde kimsenin sıkılmadan vakit geçirmesi için de kolları sıvadık. Dileyen herkes etkinliğimize katılabilir. Üstelik sadece Tuzla'dan katılmak zorunluluğu da yok. Bir fotoğraf çekip paylaşarak etkinliğimize herkes katılabilir. Amacımız kimsenin yalnız olmadığını hissettirmek. Zor günlerden geçerken başta gönül birliği yaptığımız hemşehrilerimiz olmak üzere tüm halkımızla birlik ve dayanışma içinde bugünleri aşacağız, birlikte başaracağız. Çektiğimiz bu fotoğraflar da yaşadığımız günlerden hem bir hatıra hem de yaşananları anımsatan bir tarih olarak bize zorluklar karşısında bir olmamız gerektiğini hatırlatan bir anı olarak kalacak. Hemşehrilerimize anlayışları için tekrar teşekkür ediyorum. Başta 65 yaş üzeri büyüklerimiz olmak üzere lütfen herkes evde kalsın" diyerek evde kal çağrısını da yinelemiş oldu.

#EvdekiKare hashtagi ile paylaşımda bulunanlar arasından yapılacak çekilişle her gün 3 kişi sürpriz hediyeler kazanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Tuzla Belediyesi, Şadi Yazıcı, Tuzla, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Tuzla Belediyesinden korona günlerinde anlamlı etkinlik: Evdeki Kare - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Japonya’da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi Haberler
Japonya'da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi
İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti Haberler
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti
İstanbul Valiliği’nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın Haberler
İstanbul Valiliği'nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Yargıtay’dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek Haberler
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek
Belediye Başkanı’ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı Haberler
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor Haberler
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

13:29: Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs sakinliği yaşanıyor - Haber 13:28: Kursiyerlere uzaktan el sanatları eğitimi - Haber 13:28: Karantina altındaki öğrenciler şarkılarla moral buluyor - Haber 13:28: Yenişehir'de korona virüs denetimi - Haber 13:28: Beylikdüzü kapılarını sağlıkçılara açtı - Haber 13:14: "Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli - Haber 13:02: Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi - Haber 12:40: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti - Haber 12:23: Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu - Haber 11:08: İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek - Haber 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler