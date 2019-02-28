Tuzla-Çayırova Arası Ulaşım Kolaylaşacak

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Tuzla-Çayırova arasında gerçekleştirilen bağlantı yolu çalışması, iki bölge arasındaki ulaşım sorununu ortadan kaldıracak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımı rahatlatacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çayırova'da gerçekleştirilen projeyle birlikte İstanbul ile kolay bağlantı sağlanacak. Tuzla- Şifa Mahallesi ve Çayırova arasında yürütülen bağlantı yolu projesi ile iki bölge arasında ulaşımı daha da kolaylaştıracak. Uygulama çalışmaları devam eden projede köprünün A1 kenar ayak, P1, P2 ve P3 orta ayaklar tamamlandı. A1 – P1 ve P1 – P2 ayakları arasında prekas kirişler yerleştirildi. Yol 2 menfez köprüsünün tamamlandığı projede A3 ve A2 kenar ayak imalatlarına başlandı.Şekerpınar bağlantı yolu olan E-80'e doğrudan bağlantısı olmayan Şifa Mahallesi - Çayırova arasındaki ulaşım sorunu, bağlantı yolları sayesinde ortadan kalkacak. Çiftlik Caddesi üzerinden Şekerpınar bağlantı yoluna ulaşabilen Şifa Mahallesi sakinleri projenin tamamlanmasının ardından Çayırova yönüne kolay ulaşım sağlayacaklar.Projenin hizmete girmesiyle E-80'e bağlantı sağlanarak hem doğu batı hem de kuzey güney yönlü trafik akışı sağlanacak. Mahallede yer alan tır parkının güney kısmında inşa edilecek köprü ve bağlantı yolları iki bölgeyi birbirine bağlayacak. Proje kapsamında 1 adet 91 buçuk metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde, bir adet de 90 metre uzunluğunda 11 metre genişliğinde köprü inşa ediliyor.Proje kapsamında 2 bin 500 metre yol imalatı da gerçekleştirilecek. Çalışmada 4 bin 615 metreküp beton, 675 ton demir, bin 429 metre yağmursuyu kanalizasyon hattı, 597 metre içme suyu hattı yapılacak. Köprüler için 852 metre kazık imalatı gerçekleştirilecek. Yollara 5 bin 600 metrekare parke, 10 bin 150 metre bordür döşenecek. Yollarda 11 bin 725 ton asfalt malzeme kullanılacak. - KOCAELİ