Tuzla City'de Elvir Balic dönemi

Ligde üçüncü sırada bulunan mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Milenko Bosnjakovic'in istifasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine eski milli futbolcu Balic'in getirildiği ifade edildi.

REAL MADRİD FORMASI DA GİYDİ

Balic'in yarın Tuzla şehrine gelerek resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi. Milli takım formasını 38 kez giyen Balic, Türkiye'de Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor, Ankaragücü ve İstanbulspor, İspanya'da da Real Madrid ile Rayo Vallecano formaları giymişti.

KARABÜKSPOR'U DA ÇALIŞTIRMIŞTI

Bosna Hersek, A Milli Futbol Takımı'nda Safet Susic'in yardımcılığını yapan Balic, bir dönem Kardemir Karabükspor'u da çalıştırmıştı.