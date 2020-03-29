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TUZLA'DA 112 ACİL EKİBİNDEN VATANDAŞLARA 'EVDE KAL' ANONSU

Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı 'Evde Kal' çağrılarına uyan çoğu vatandaş evlerinden çıkmıyor.

29.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:29
TUZLA'DA 112 ACİL EKİBİNDEN VATANDAŞLARA 'EVDE KAL' ANONSU
Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı 'Evde Kal' çağrılarına uyan çoğu vatandaş evlerinden çıkmıyor. Ancak çeşitli nedenlerle dışarı çıkanlar da var. Tuzla 'da ambulansla seyir halinde olan 112 Acil Sağlık ekibi anons yaparak vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısı yaptı. Sağlık ekibinin yaptığı anonsta "Biz sizler için buradayız. Siz sağlığınız için evinizde kalın" ifadeleri yer aldı.

Görüntü Dökümü

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-Ambulansın görüntüleri

-Detay görüntüler


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler: Tuzla, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››TUZLA'DA 112 ACİL EKİBİNDEN VATANDAŞLARA 'EVDE KAL' ANONSU - Haberler

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