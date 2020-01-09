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Tuzla'da 13,5 ton midye ele geçirildi

Tuzla'da avlanması yasak olan 13,5 ton midyeye el konuldu.

09.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:42Tuzla'da 13,5 ton midye ele geçirildi
'da avlanması yasak olan 13,5 ton midyeye el konuldu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine Tuzla Şifa Mahallesi'ndeki tır parkında sevkiyata hazır halde 500 çuval midye ele geçirildi.
Marmara Denizi'nde çıkarılması yasak olan kara kıllı midyeye el konulurken araç sahibine de 1380 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca 5 bin TL idari para cezası uygulandı.
Şifa Mahallesi polis merkezinden Tuzla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen diğer ihbar neticesinde de harekete geçen ilçe müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, kapalı kasada yüklü vaziyette 50 çuval avlanması yasak kara kıllı midyeye daha el koydu.
Nakil belgesi olmayan midyelerin denize bırakılacağı belirtilirken ilgili kişiye de 1380 Sayılı Kanun uyarınca 5 bin TL idari para cezası kesildi.

Tuzla, Güncel

Kaynak: AA

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