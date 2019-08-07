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Tuzla'da 250 bin liralık kablo soygunu kamerada

Tuzla'da 4 hırsız, bir iş yerine ait depoya girerek buradan 250 bin TL değerinde bakır kablo çaldı.

07.08.2019 14:04 Tuzla'da 250 bin liralık kablo soygunu kamerada
Tuzla'da 4 hırsız, bir iş yerine ait depoya girerek buradan 250 bin TL değerinde bakır kablo çaldı. Deponun önündeki kamyonetin lastiğini de tornavidayla patlatan hırsızlar, olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tuzla'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir iş yerinin önüne gelen 4 kişiden bir önce park haline bulunan kamyonetin lastiğini tornavidayla patlattı. Ardından depoya giren yüzleri kapalı şahıslar buradan yaklaşık 250 bin TL değerindeki bakır kabloları çaldı. Kabloları geldikleri araca yükleyen şahıslar ardından olay yerinden uzaklaştı.

Son 2 ayda 3 kez hırsızlık mağduru olduklarını belirten firma saha sorumlusu Sevgi Babayiğit, "Son 2 ayda 3. hırsızlık olayı bu. Üçüncüsü çok yüklü miktarda, yaklaşık 250 bin liralık kablomuz çalındı. Daha öncesinde de yandaki depomuzdan makinelerin kabloları kesilip alındı. Maalesef yapan kişiler bulunamadı" dedi.

Hırsızlık anları deponun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıslar deponun önündeki kamyonetin lastiğini patlatıyor. Ardından girdikleri depodan bakır kabloları çalıp geldikleri araca yüklüyorlar. - İSTANBUL

Tuzla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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