Tuzla'da 3 binanın çatı katları alev alev yandı
Tuzla'da 3 binanın çatı katları alev alev yandı Tuzla Aydınlı Mahallesinde bir evin çatı katında yangın çıktı.
15.03.2020 09:03 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:05
Tuzla 'da 3 binanın çatı katları alev alev yandı
İSTANBUL - Tuzla Aydınlı Mahallesinde bir evin çatı katında yangın çıktı. Yangın büyüyerek hemen bitişiğindeki diğer 2 binaya daha sıçradı. Bitişik üç binanın çatı katları alev alev yanarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Olay Tuzla Aydınlı Mahallesi Güz sokakta bulunan dün akşam saatlerinde meydana geldi. Sokakta bulunan bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevler çatı katını tamamıyla sardı. Yangın daha da büyüyerek bitişikte bulunan iki binanın çatılarına sıçradı. Üç binanın çatısı da alev alev yanmaya başladı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İSTANBUL - Tuzla Aydınlı Mahallesinde bir evin çatı katında yangın çıktı. Yangın büyüyerek hemen bitişiğindeki diğer 2 binaya daha sıçradı. Bitişik üç binanın çatı katları alev alev yanarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Olay Tuzla Aydınlı Mahallesi Güz sokakta bulunan dün akşam saatlerinde meydana geldi. Sokakta bulunan bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevler çatı katını tamamıyla sardı. Yangın daha da büyüyerek bitişikte bulunan iki binanın çatılarına sıçradı. Üç binanın çatısı da alev alev yanmaya başladı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Tuzla'da 3 binanın çatı katları alev alev yandı
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