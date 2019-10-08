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Tuzla'da 4 katlı bina alev alev yandı

Tuzla'da 4 katli bir binanın en üst katında bulunan dairede yangın çıktı.

08.10.2019 15:45Tuzla'da 4 katlı bina alev alev yandı
Tuzla'da 4 katli bir binanın en üst katında bulunan dairede yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yağın itfaiye tarafından söndürüldü. Binanın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tuzla'da saat 14.30 sıralarında, 4 katlı bir binanın en üst katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Dairede oturanların ise o sırada evde olmadıkları öğrenildi. İtfaiye yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
(Halit Arslan - Cüneyt Sevindik/İHA)

İtfaiye, Tuzla, Güncel

Kaynak: İHA

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