Tuzla
'da 4 katlı binanın alev alev yandığı anlar kamerada
İSTANBUL - Tuzla'da 4 katli bir binanın en üst katında bulunan dairede yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yağın itfaiye tarafından söndürüldü. Binanın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Tuzla'da saat 14.30 sıralarında, 4 katlı bir binanın en üst katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Dairede oturanların ise o sırada evde olmadıkları öğrenildi. İtfaiye
yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.Öte yandan binanın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.