14.06.2019 15:24
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Aracına erik çekirdeği atan çocuğu döven saldırgan için karar verildi

İstanbul Tuzla'da aracına erik çekirdeği atan 12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven ve 15 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Ufuk Özüdoğru ilk celsede tahliye edildi.

Tuzla'da aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 11 yaşındaki çocuğu feci şekilde dövdüğü iddiasıyla tutuklanan ve 15 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Ufuk Özüdoğru ilk celsede tahliye edildi.

"PİŞMANIM" DEDİ

Hakkında, "Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "Çocuğun basit yaralanması" suçlarından 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Ufuk Özüdoğru, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde 29 Nisan 2019 tarihinde arkadaşları ile çekirdek yiyen M.Y.K., aracına erik çekirdeği attığı gerekçesi ile şüpheli Ufuk Ö. tarafından darp edilmişti.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Ufuk Ö., mahkeme tarafından elektronik kelepçe ile ev hapsine alınarak serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış, 2 Mayıs 2019 tarihinde de tutuklanmıştı.

Aracına erik çekirdeği atan çocuğu döven saldırgan için karar verildi
Kaynak: İHA
Tuzla, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (8)
HAKK EHLİ:Neyseki ahiret var da insanların yaptıkları yanına kâr kalmayacak
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JÜL SEZAR:adalet dıye ısım vardı eskıden. artık adalet kullanılmıyor. mahkemelerde de adalet eskıdı dıye mı boyle oluyor
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AZAD:Yani mahkeme çocukları ölümüne dövmek serbest demiş oldu şaşırdık mı tabiki de hayır.
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YUKSEK ADALET:Iste bu. ne bekliyorduk ki. mahkemeler bizlere mesaj veriyor aslinda. bizden kimseye fayda yok, kendi adaletinizi kendiniz arayin,
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SANSAR:adalet adeiet adalet
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