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Tuzla'da askeri alanda yangın

Ali Kerem BENGİ-Murat KORKMAZ / TUZLA, Albay İbrahim Kendirli Kışlası içerisindeki 41. Bakım Komutanlığı'nda yangın çıktı.

08.02.2020 01:51 | Son Güncelleme: 08.02.2020 01:51Tuzla'da askeri alanda yangın

Ali Kerem BENGİ-Murat KORKMAZ/  TUZLA, Albay İbrahim Kışlası içerisindeki 41. Bakım Komutanlığı'nda yangın çıktı. Kimyasal maddenin alev almasıyla çıktığı belirtilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstasyon Mahallesi, Şehitler Caddesi'ndeki Albay İbrahim Kendirli Kışlası'nda yer alan 41. Bakım Komutanlığına ait bir binada saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Kimyasal maddenin tutuşmasıyla çıktığı belirtilen yangın nedeniyle olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında zaman zaman patlamalar yaşandı. Ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralı ve can kaybı yaşanmazken olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Kendirli, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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