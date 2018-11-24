Tuzla
'da beton yüklü kamyon yan yattı
İSTANBUL - İstanbul
Tuzla İçmeler
Köprüsünde virajı alamayan beton yüklü kamyon yan yattı. Kaza, Tuzla İçmeler Köprüsünde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bedreddin Yiğit, yönetimindeki 34 FH 979 plakalı beton yüklü kamyonla Pendik
istikametinde seyrettiği sırada yan yola girmek istedi. Yükten dolayı virajı alamayan kamyon yan yattı. Sürücü Yiğit kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de kamyonu kaldırmak için çalışma başlattı.Sürücü Yiğit, "Araba
kaydı, yan yattı. Beton yüklüydü" dedi.
İçmeler,İstanbul,Tuzla
24 Kasım 2018 Cumartesi 18:05