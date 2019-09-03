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Tuzla'da binanın çatısında çıkan yangın eve sıçradı

Tuzla'da binanın çatısında çıkan yangın eve sıçradı Apartmanda bulunan anne ve çocukları kendilerini dışarı zor attıİSTANBUL - Tuzla'da 3 katlı binanın çatısında bulunan halılar yanmaya başladı.

03.09.2019 15:25
Tuzla'da binanın çatısında çıkan yangın eve sıçradı
Apartmanda bulunan anne ve çocukları kendilerini dışarı zor attı
İSTANBUL - Tuzla'da 3 katlı binanın çatısında bulunan halılar yanmaya başladı. Halılardan birinin evin balkonuna düşmesiyle yangın evin içine sıçradı. Binada bulunan anne ve çocuklar kendilerini dışarı zor atarken yangın söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tuzla'da Mimar Sinan Mahallesinde, saat 14: 00 sıralarında 3 katlı bir binanın çatısında bulunan halılar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yanan halılardan biri binanın birinci katındaki evin balkonuna düştü. Balkondaki yangın kısa sürede evin içinde sıçradı. Evde o sırada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. O sırada yanan evin üst katındaki dairede bulunan anne ve çocukları, yangının olduğu binadan dışarı kendilerini zor attılar. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda can kaybı yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi.
Tuzla'da binanın çatısında çıkan yangın eve sıçradı

Tuzla, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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