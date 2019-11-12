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Tuzla'da bir işyerinde yangın çıktı.

Tuzla'da bir işyerinde yangın çıktı -Tuzla'da paniğe neden olan fabrika yangını havadan görüntülendi Fabrikadaki makine yağları yandı, çevreye yoğun duman yayıldıİSTANBUL - Tuzla'da bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

12.11.2019 20:18 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:19
'da bir işyerinde yangın çıktı
-Tuzla'da paniğe neden olan fabrika yangını havadan görüntülendi
Fabrikadaki makine yağları yandı, çevreye yoğun duman yayıldı
İSTANBUL - Tuzla'da bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 1500 metrekarelik alanda makine yağlarının yanması nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı. Yangının çıktığı fabrika havadan görüntülendi.
Tuzla Orhanlı'da saat 13.00 sıralarında bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki 1500 metrekarelik alanda makine yağlarının yanması nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Makine yağlarının yandığı yandığı fabrika drone ile havadan görüntülendi.
Tuzla'da bir işyerinde yangın çıktı.

Tuzla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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