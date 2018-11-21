Tuzla'da Boya Fabrikasında Yangın (1)

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA Tuzla
'da bir boya fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri yangına müdahalede bulunuyor.
Yangın, saat 21.15 sıralarında Orta Mahalle
Atayolu Caddesi üzerindeki bir boya fabrikasında çıktı. Dumanları görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine Tuzla, Pendik
, Kartal
ve Sultanbeyli
itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunuyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
Tuzla
21 Kasım 2018 Çarşamba 21:56