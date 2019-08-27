Tuzla'da denize giren 19 yaşındaki genç boğuldu

Cemil ÖZDEMİR/-TUZLA'da denize giren 19 yaşındaki Özgür Köseibiş boğuldu.

Olay, geçen pazar günü saat 16.30'da Tuzla İçmeler'de bulunan Halk Plajında meydana geldi. Arkadaşlarıyla plaja gelen 19 yaşındaki Özgür Köseibiş bir süre sonra denize girdi. Köseibiş denizde gözden kayboldu. Çevredekiler Köseibiş'i denizde göremeyince durumu arama kurtarma ekibine bildirdi. Çevredekilerin gösterdiği noktada arama yapan ekipler Köseibiş'i bularak, kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Köseibiş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Köseibiş'in cenazesi incelemek üzere Adli tıp Kurumuna getirildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından cenazesi yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi almaya gelen Köseibiş'in babası gözyaşlarını tutamadı. Köseibiş'in cenazenin Tuzla'da toprağa verildiği öğrenildi.

