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Tuzla'da fabrika çatısında yangın

26.09.2019 15:27Tuzla'da fabrika çatısında yangın


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Kaynak: DHA

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