Tuzla'da polyester fabrikası yandı, yangın kısmen kontrol altına alındı

İstanbul Tuzla'da, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesindeki bir fabrika alev alev yanıyor. Olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Patlamalar nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın söndürüldü. Fabrika kullanılamaz hale gelirken, 2'si itfaiye eri toplam 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yangının ormanlık alana sıçraması engellenirken, yangın kısmen kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ARAÇLAR ALEV ALDI

Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Fabrika çevresinde park halinde bulunan araçlar da yandı.

İSTANBUL İTFAİYESİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, "Tuzla'daki yangında yaralı veya can kaybı yok. Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor. Diğer fabrikalara sirayet önlenmeye çalışılıyor" dedi.

YAN FABRİKANIN SAHİBİ PANİK ANLARINI ANLATTI

Yan fabrikanın sahibi yangına ilişkin, "Yan fabrikanın sahibiyim. Hemen buraya geldim. Bizim fabrikaya sıçramadı. Ölen ya da yaralanan yok. Asfalt fabrikası burası, kazan patladı diyorlar" dedi.

İşte yangından fotoğraflar: