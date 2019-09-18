Haberler » Güncel » Haber

Tuzla'da fabrika yangını (5)

Tuzla'da bir deri fabrikasında çıkan yangına müdahale, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle sürüyor.

18.09.2019 14:02
Tuzla'da bir deri fabrikasında çıkan yangına müdahale, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Tuzla'da fabrika yangını (5)

İtfaiye, Tuzla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:09 Başkan Kılınç'tan 'Gaziler Günü' mesajı
17:08 "Mültecilerin büyük bir yük getirdiğini biliyoruz"
17:08 Sakarya Valisi Nayir'e ziyaret
17:08 Nurten öğretmen 'küresel öğretmen' ödülünü aldı
17:08 Patlamada yaralanan itfaiye erleri hastaneye kaldırıldı
17:06 Bilecik'te Ahilik Haftası etkinlikleri
17:06 Yunus Emre Mahallesi'nde kaldırım çalışması