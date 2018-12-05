Tuzla'da Fabrika Yangını Kamerada

Tuzla
'da Organize Deri Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kameralara yansıdı.
Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi 13. Yol üzerinde bulunan özel bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıkmıştı. 22 araç ve 56 personelle yangına müdahale eden Orhanlı
, Kartal
, OSB
, Tuzla, Ümraniye
, Büyükbakkalköy ve Sultanbeyli İtfaiye
ekipleri yangını kontrol altına aldı. Geri dönüşüm tesisinden yükselen alevler, cep telefonu kamerasına da yansıdı. - İSTANBUL
Tuzla
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:12