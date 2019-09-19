Haberler » 3. Sayfa » Haber

Tuzla'da fabrika yangının ardından temizlik çalışmaları başladı

Tuzla'da fabrika yangının ardından temizlik çalışmaları başladı Belediye ekipleri yolları tazyikli suyla yıkadıİSTANBUL - Tuzla'da fabrika yangının ardından temizlik çalışması başladı.

19.09.2019 22:38
Tuzla'da fabrika yangının ardından temizlik çalışmaları başladı
Belediye ekipleri yolları tazyikli suyla yıkadı
İSTANBUL - Tuzla'da fabrika yangının ardından temizlik çalışması başladı. Belediye ekipleri fabrikanın yakınından geçen yolları tazyikli suyla yıkadı. Temizlik çalışmaları havadan görüntülendi.
Tuzla'da dün bir fabrikada çıkan yangın söndürülürken, fabrika demir yığınına döndü. Yangının ardından belediye ekipleri ise temizlik çalışmasına başladı. Fabrikaya çıkan yollar tazyikli suyla yıkandı. Temizlik çalışmaları ise havadan görüntülendi.
Tuzla'da fabrika yangının ardından temizlik çalışmaları başladı

Tuzla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:51 İzmir'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
23:50 Adıyaman'da bıçaklı ve silahlı kavga: 2 yaralı
23:45 3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü
23:44 (ÖZEL) 3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü
23:42 Eski karısı ve çocuklarını rehin aldığı için polis tarafından etkisiz hale getirilen koca: ...
23:42 Ümraniye'de ormanlık alanda yangın paniği havadan görüntülendi
23:40 Diyarbakır'da intihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladılar