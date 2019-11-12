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Tuzla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

12.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:21
'da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Orhanlı Mahallesi'nde, asfalt kesme testereleri üretilen bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bu arada, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, yangın nedeniyle hasarın oluştuğu fabrikanın bulunduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle can kaybı yaşanmadığını ve yaralanma olmadığını kaydetti.
Tuzla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye, Tuzla, Güncel

Kaynak: AA


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