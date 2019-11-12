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TUZLA'DA FABRİKADA YANGIN (1) (Havadan görüntüler)

TUZLA'da metal malzemeler üreten bir fabrikada yangın çıktı.

12.11.2019 14:59 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:59TUZLA'DA FABRİKADA YANGIN (1) (Havadan görüntüler)

TUZLA'da metal malzemeler üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yağ kazanından çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle fabrikaya 200 metre uzaklıkta bulunan Orhanlı İlkokul ve Ortaokulu tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Öğrencilerin bazılarını velileri okuldan alırken bazıları ise belediye otobüsleri ile götürülüyor. Öte yandan fabrikanın yanında bulunan kimyasal ürünler üreten fabrikaya alevlerin sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor. İlk belirlemelere göre yangında yaralı ve can kaybının olmadığı öğrenildi.



İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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