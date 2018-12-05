Tuzla'da Fabrikada Yangın (3)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA Tuzla
'da deri sanayi sitesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi
'nde saat 11.30'da çıkan yangına Orhanlı
, Kartal
, Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla, Ümraniye
, Büyükbakkalköy ve Sultanbeyli
itfaiye ekipleri 22 araç, 56 personelle müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken dumandan etkilenlerler tedavi altına alındı.
İtfaiyenin çalışması devam ediyor
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
-Yaralı
-İtfaiyenin müdahalesi
-Detaylar
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Tuzla
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:36