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Tuzla'da fabrikada yangın ek görüntü 2

18.09.2019 15:37Tuzla'da fabrikada yangın ek görüntü 2


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Kaynak: DHA

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