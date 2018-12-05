Tuzla'da Geri Dönüşüm Tesisinde Çıkan Yangın Havadan Görüntülendi

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:52



05 Aralık 2018 Çarşamba 12:52

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesinde bulunan özel bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın havadan görüntülendi. Görüntülerde itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin devam ettiği görülüyor.Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi 13. Yol üzerinde bulunan özel bir 'Geri Dönüşüm Tesisi'nde yangın meydana gelmişti. 22 araç, 56 personelle çıkan yangına müdahale eden Orhanlı, Kartal, OSB, Tuzla, Ümraniye, Büyükbakkalköy ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanan olmazken ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.Öte yandan yangının çıktığı tesis, havadan görüntülendi. Görüntülerde itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin sürdüğü görülüyor. - İSTANBUL