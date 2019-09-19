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Tuzla'da gümüş tespih gaspçıları yakalandı

Tuzla'da gümüş tespih gaspçıları yakalandı Bir şahsın para ve tespihini gasp eden şahıslar metruk binada yakalandıİSTANBUL - Tuzla'da aracından inen bir şahsın bir miktar parası, cep telefonunu ve gümüş tespihini gasp eden üç zanlı polis tarafından metruk binada yakalandı.

19.09.2019 10:26
Tuzla'da gümüş tespih gaspçıları yakalandı
Bir şahsın para ve tespihini gasp eden şahıslar metruk binada yakalandı
İSTANBUL - Tuzla'da aracından inen bir şahsın bir miktar parası, cep telefonunu ve gümüş tespihini gasp eden üç zanlı polis tarafından metruk binada yakalandı.
Tuzla'Aydınlı Mahallesi üzerinde iddiaya göer 14 Eylül günü aracından inen bir şahsın 560TL para, adet cep telefonu ve gümüş tespihinin silahlı ve bıçaklı şahıslar tarafından gasp edilmesi üzerine Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M. C., C.K. ve E. A. isimli şahıslar aynı gün Aydınlı Mahallesi üzerinde bulunan metruk bir binanın yanında yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda mağdur şahsa ait olduğu tespit edilen cep telefonu, gümüş tespih ve 95TL para ile bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Yakalanan şüphelilere çıkarıldıklar ımahkemece adli kontrol hükümleri uygulandı.
Tuzla'da gümüş tespih gaspçıları yakalandı

Polis, Tuzla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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