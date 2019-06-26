26.06.2019 18:48
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Tuzla'da halk otobüsüyle TIR'ın çarpıştığı kaza kamerada

Tuzla

TUZLA'da özel halk otobüsü ile TIR çarpıştı.

TUZLA'da özel halk otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada 9 kişi hafif yaralanırken, çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza saat 17.30 sıralarında Yayla Mahallesi , Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Hacı Ahmet Demirhan yönetimindeki 34 EH 9225 plakalı özel halk otobüsü, Mücahit Çağpınar yönetimindeki 06 FZ 7768 plakalı TIR'la kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ve otobüste bulunan 7 yolcu hafif şekilde yaralandı. Otobüste bulunan yolculardan, Khaula A., Tamer Y., Merve G., Mert Ali G., Rabia E., Sabahat A., Abdukadir D. Olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
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