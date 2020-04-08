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Tuzla'da ihtiyaç sahiplerine her gün yemek dağıtılıyor

Tuzla Belediyesi, koronavirüs (COVID 19) ile mücadele sürecine, evlerinde kalarak büyük destek veren vatandaşların gereksinimlerini karşılamak için çalışmalarına devam ediyor.

08.04.2020 13:35 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:35
Tuzla'da ihtiyaç sahiplerine her gün yemek dağıtılıyor

Tuzla Belediyesi, koronavirüs (COVID 19) ile mücadele sürecine, evlerinde kalarak büyük destek veren vatandaşların gereksinimlerini karşılamak için çalışmalarına devam ediyor.

Her gün binlerce ilçe sakinine hizmet veren Tuzla Belediyesi Sosyal Tesisleri ve Aşevi, koronavirüs mücadelesine, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi ailelerin günlük yemek ihtiyaçlarını karşılayarak destek oluyor. VEFA projesi kapsamında aşeviyle, binlerce kişiye sıcak yemek dağıtmaya devam ediyor.

"İHTİYAÇ SAHİBİ HİÇ KİMSE YALNIZ DEĞİL, HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Koronavirüs ile mücadele sürecinden önce de sosyal belediyecilik anlayışı ile hem yalnız yaşayan 65 yaş üstü büyüklerimize, hem ihtiyaç sahiplerine, hem de okullarımızdaki öğrencilerimize aşevi ile hizmet veriyorken, bugün tüm imkanlarımızı mücadele kapsamında seferber ettik. Şehr-i Emin olarak ilçemizde ihtiyaç sahibi hiç kimsenin yalnız olmadığını, vatandaşlarımızın her zaman yanında olarak gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz. Bu zor günlerde de yine hemşerilerimiz ile beraberiz. Sahada, saha gerisinde, evlerde tüm mücadeleye maddi manevi destek olmaya devam edeceğiz. Bu süreci hep beraber aşacağız. Biz vatandaşlarımız için her yerdeyiz. Hemşerilerimizin tek yapması gereken, uyarları takip edip, evde kalarak bize destek olması ve ihtiyaç duyduklarında bizi aramasıdır" diyerek koronavirüs ile mücadeleye herkesin evde kalarak destek vermesi çağrısını tekrarladı. Tuzla Belediyesi Aşevi, VEFA çalışma grubu ve iletişim merkezine gelen çağrıları değerlendirerek ihtiyaç sahipleri ve evden çıkamayan kimsesiz 65 yaş üstü ilçe sakinlerine kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Tuzla Belediyesi, Koronavirüs, Tuzla, Güncel
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