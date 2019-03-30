Tuzla'da İki Aracın Çarpıştığı Feci Kaza: 1 Ölü 5 Yaralı

Tuzla
'da iki aracın çarpıştığı feci kaza: 1 ölü 5 yaralı
İSTANBUL - Tuzla'da yol üzerinde seyir halinde olan iki araç çarpıştı. Kazada bir kişi ölürken 5 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olay Tuzla Orta Mahallesi Üniversite Caddesi
üzerinde gerçekleşti. Yol üzerinde karşı yönlerde seyir halinde olan iki otomobilin çarpışmasıyla kaza meydana geldi. İki aracın hızla çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Tarık Bulut
'un cenazesi olay yerinden kaldırılırken, Esin Sürücü, Gazal Karakoç, Büşra Topkaya ve adı öğrenilemeyen iki yaralı daha tedavileri yapılmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tuzla, 3. Sayfa
Kaynak: İHA