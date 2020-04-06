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TUZLA'DA İSTANBUL'A GİRİŞ - ÇIKIŞ DENETİMİ; UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İstanbul'a giriş ve çıkışın kapatılmasının ardından D-100 Karayolu, Tuzla mevkiinde polisin denetimi sürüyor.

06.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:54
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İstanbul 'a giriş ve çıkışın kapatılmasının ardından D-100 Karayolu, Tuzla mevkiinde polisin denetimi sürüyor. Kontrol için bekleyen araçlar trafik yoğunluğuna neden oldu.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında bir şehirden başka bir şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmiyor. Tuzla'daki denetim noktasında, Kocaeli istikametine gitmek isteyen vatandaşlara trafik polisi ekipleri seyahat izin belgesi, çalışma ve ikametgah belgeleri sordu. Belgesi olmayanların şehirden çıkışına izin verilmedi. İzini olmayan sürücüler yan yoldan İstanbul'a döndürüldü. Sürücülerin denetim için beklemesi, uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.
"2 SAATTİR BEKLİYORUZ"
Servis aracından inerek kontrol noktasına kadar yürüyen Ali Turgut, 'Kartal'da oturuyorum, Gebze'de Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışıyorum. Saat 07.20'den beri yollardayız. Yoğun trafik nedeniyle araçlar da havasız kaldığı için çıktık buraya kadar yürüdük. Uygulamanın ne olduğunu da öğrenmek için de buraya yürüdük. Daha kaç saat burada duracağımızı merak ettiğimiz için de araçlardan indik. Yaklaşık 1,5 saattir aynı yerde bekliyorduk, yarım saattir de buradayız. Yani 2 saat oldu" dedi.
"15 DAKİKALIK YOL 4 SAATE ÇIKTI"
Yaklaşık 4 saattir yolda olduğunu ifade eden Ogün Yalçınkaya ise, 'Tuzla'dan geliyorum, Gebze'ye gideceğim. Yaklaşık 3,5 saat oldu, normalde 15 dakikada gidiyorum. Binlerce araç var, normalde 10 dakikalık yol, 4 saate varıyor. Bir de bunun dönüşü var. Kapatsınlar komple" şeklinde konuştu. TUZLA’DA İSTANBUL’A GİRİŞ - ÇIKIŞ DENETİMİ; UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, D-100 Karayolu, İstanbul, Tuzla, Güncel

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TUZLA'DA İSTANBUL'A GİRİŞ - ÇIKIŞ DENETİMİ; UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
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