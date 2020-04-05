Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TUZLA'DA İZİN BELGESİ OLMAYANLARIN ŞEHİR DIŞINA ÇIKIŞLARINA İZİN VERİLMEDİ

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 31 şehir araç giriş çıkışına kapatıldı.

05.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:12
TUZLA'DA İZİN BELGESİ OLMAYANLARIN ŞEHİR DIŞINA ÇIKIŞLARINA İZİN VERİLMEDİ
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 31 şehir araç giriş çıkışına kapatıldı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında bir şehirden başka bir şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmiyor. Tuzla 'daki denetim noktasında, Kocaeli istikametine gitmek isteyen vatandaşlara trafik polisi ekipleri seyahat izin belgesi, çalışma ve ikametgah belgeleri sordu. Belgesi olmayan vatandaşların şehirden çıkışına izin verilmedi. O araçlar yan yoldan tekrar İstanbul 'a geri döndürüldü.

GERİ DÖNECEĞİM

Gebze 'ye gitmek için yola çıkan ancak izin belgesi bulunmadığı için geri dönen Ertuğrul Yiğit, "Çıkamazsın diyorlar, ben de geri döneceğim oturduğum yere. İstanbul Kartal'da yaşıyorum, Gebze'ye gidecektim. İkametgah belgemi göstermemi istedi polisler, ben de gösterdim. Şimdi geri döneceğim" dedi.

BELGE GÖSTERMEDİĞİ İÇİN EVİNE GİDEMEDİ

Gebze'de yaşamasına rağmen, ikametgah belgesi gösteremediği için geçişine izin verilmeyen Gürsel Yıldız, "Gebze'de oturuyorum 12 yıldır. İstanbul'da çalışıyorum. Mecbur gidip geliyoruz. ya yasak versinler ya da kurtulalım. 3 sefer ihtar edildim. Dün duydum bu olayı İstanbul'a giderken, hafta sonu olduğu için çıkaramadım bir belge. Mecbur çıkacağız. Şu anda hiçbir belgem yok, durduruluyorum. Bakalım sonuç ne olacak. İş yerim Tuzla'da 2011'den beri Gebze'de yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

ARAÇ İÇİNDE DE SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİYORLAR

Araç içinde sosyal mesafeyi korumak için yan koltuğu boş bıraktıklarını söyleyen Mimar Tarık Tuncer de, "Biz izin almadık, Bodrum'da çalışıyoruz zaten. SGK girişlerimiz olduğu için bir problem yaşamıyoruz. Orada işimiz devam ediyor. Herkesin bildiği önlemleri alarak devam ediyoruz yola" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Denetim noktasından görüntüler

-Polislerin belge kontrolü yapması

-Vatandaşlar ile röp.

-Genel ve detay


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Gebze, Tuzla, Araç, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››TUZLA'DA İZİN BELGESİ OLMAYANLARIN ŞEHİR DIŞINA ÇIKIŞLARINA İZİN VERİLMEDİ - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Haberler
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere ’aptal’ dedi Haberler
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere "aptal" dedi
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı Haberler
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi Haberler
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi

Son Dakika Güncel Haberleri

12:04: Antalya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 12:03: Otomobil 250 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 12:03: İzmir'de gönüllü ekip, yaşlılara yardım için pedal basıyor - Haber 12:03: (Özel) Vatandaşlar aktarlara akın etti - Haber 12:02: Niğde Belediyesi kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarını dezenfekte ediyor - Haber 11:50: Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti - Haber 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 10:22: Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz - Haber 10:15: Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı - Haber 09:49: Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza - Haberler 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber