Tuzla'da kadınlar için yürüdüler

Tuzla Belediyesi tarafından Kadına Şiddete karşı, yürüyüş düzenlendi. Tuzla Belediyesi Başkanı Şadi Yazıcı ve Tuzla Kaymakamı Ali Akça da farkındalık oluşturmak adına yürüyüşe eşleriyle katıldı. Başkan Şadi Yazıcı, "Kadına karşı şiddetin temelinde cehalet vardır" dedi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyleTuzla Belediyesi farkındalık oluşturmak için vatandaşlarla birlikte bir yürüyüş gerçekleştirdi. Belediye binası önünde toplanan vatandaşlara Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve eşi Fatma Yazıcı, Tuzla Kaymakamı Ali Akça ile eşi Ferahil Akça da katılarak eşlik etti.

"KADINA KARŞI ŞİDDETİN TEMELİNDE DE CEHALET VARDIR"

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, şiddetin hiçbir türünün tasnif edilmesinin mümkün olmadığını dile getirerek, "Özellikle yaradılışları gereğince de insan hayatındaki toplumsal anlamda yerindeki önemi açısından da bakıldığında kadına karşı şiddeti, apayrı bir noktada tutmak lazım. Şiddetin her zaman tarifi şudur; 'fikri desteğiniz yoksa şiddete başvurursunuz.' Fikir olmayan kafada küfür olur. Fikir olmayınca kavgaya döker. Dolayısıyla kadına karşı şiddetin temelinde de cehalet vardır. Bu cehaleti yok etmeden bundan da kurtulmamız mümkün değil. Toplumda bu farkındalığı oluşturmak adına da bu kabiliyeti ve bu bilgiyi öğrenecek toplumun inşası açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Her şeyin başında olduğu gibi bunda da eğitim, kadına bakış, insana bakış, toplumun yarısını oluşturan kadın toplumun diğer yarısını da yetiştirenin de kadın olduğuna bakıp, onun hak ettiği yeri bulması adına farkındalık yürüyüşü yaptık. Bugüne sığacak kadar ufak değil bu farkındalık. Toplumsal bilgi ve algıyı oluşturabilmek için bizde Tuzla'da vatandaşlarımızla birlikte Tuzla Belediyesi olarak da bu farkındalığı desteklemeye çalışıyoruz. İnşallah şiddetsiz ve şiddetin olmadığı bir Türkiye ve bir Dünya arzu ediyoruz" diye konuştu.

"ŞİDDETİN BÜTÜN CANLILARA YÖNELİK OLARAK ORTADAN KALDIRILMASI LAZIM"

Yürüyüşe katılan Tuzla Kaymakamı Ali Akça ise, 25 Kasım'ın Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü olduğunu hatırlatarak, "Şiddetin her türlüsüne karşı aramızda mesafe koymamız gerektiğini düşünürüm. 'Şiddet acizliktir' şeklinde bir döviz hazırlanmış. Gerçekten şiddet acizliktir. Şiddete dayalı bir durum arz ediliyorsa bunun arkasında da korku vardır. Bugün kadınlar özelinde şiddete karşı bir yürüyüş yapıyoruz ama şiddetin bütün canlılara yönelik olarak ortadan kaldırılması lazım" açıklamalarında bulundu.

"BİZ BU SORUNU AŞARIZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın eşi Fatma Yazıcı, bu tür farkındalıkları önemsediklerini vurgulayarak, bütün başarıların toplumsal birlik ve beraberlikten geldiğini söyledi.

Fatma Yazıcı, "Bizim toplumumuzda son yıllarda her türlü şiddete karşı bir farkındalık oluştu. Bu işin asıl mimarının da farkındalık anlamında kadınlar olduğunu düşünüyorum. Eğer kadınlar bu farkındalığı daha da artırarak götürürlerse ve yetiştirdiğimiz insanlar bu farkındalık ile yetişirse, biz bu sorunu aşarız diye düşünüyorum. Bu tür faaliyet, eylem ve konuşmaları destekliyoruz. Toplumun farkındalığını yükselterek bu durumu değiştirebileceğiz diye düşünüyorum" dedi.

Tuzla Kaymakamı Ali Akça'nın eşi Ferahil Akça, çok anlamlı bir günde farkındalık adına bir yürüyüş gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Bende bir insan olarak bu mücadeleye ve bu dayanışmaya destek veriyorum. Her türlü şiddete de hayır diyorum" diye konuştu.

Tuzla Belediyesi'nin düzenlediği 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü farkındalık yürüyüşü, belediye binası önünde yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşirken, yürüyüş Tuzla Kaymakamlığı önünde yapılan basın açıklaması ile son buldu.