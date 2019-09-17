İstanbul Tuzla'da "şüpheli toz" alarmı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Tuzla'da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde gece vardiyasında çalışan personeller tarafından, iddiaya göre saat 05.00 sıralarında Tekirdağ'dan Anadolu Adliyesi'ne gönderilen bir çuvalın içerisinde şüpheli toz madde bulundu.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki kişi tedbir amaçlı olarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

AFAD VE UMKE PANİK YAŞANAN DAĞITIM MERKEZİNDE

Tuzla'da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde çuvallardan birinden saçılan şüpheli toz paniğe sebep oldu. AFAD ve UMKE özel kıyafetler ile dağıtım merkezine girerek incelemelerini sürdürüyor.

Tuzla'da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde gece vardiyasında çalışan personeller tarafından, iddiaya göre saat 05.00 sıralarında Tekirdağ'dan Anadolu Adliyesine gönderilen bir çuvalın içerisinde şüpheli toz madde bulundu. Dağıtım merkezindeki iki kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi. Özel kıyafet giyen ekipler dağıtım merkezinde incelemelerde bulunuyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Tuzla'da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde yaşanan şüpheli toz paniği olayına ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "PTT Başmüdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, saat sabah 04.00 sıralarında Anadolu Yakası Tuzla Kargo İşleme Merkezine ulaşan kargonun ayrılması çalışmaları sırasında, açılan torbalar içerisindeki bir pakette henüz mahiyeti tespit edilemeyen toz niteliğinde bir maddeye rastlanılmıştır.

Konunun İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesiyle olay yerinde gerekli önlemler alınmış, sevk edilen AFAD ve UMKE ekiplerince tespit çalışmalarına hemen başlanmıştır.

112 ACİL Komuta Merkezinden alınan bilgilere göre, olaydan sağlık durumu etkilenen herhangi bir personel bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.