Tuzla'da kargo merkezinde "şüpheli toz" alarmı (3)

İstanbul
DHA -
TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu. Tozla temas ettiği belirtilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis
ekipleri önlem aldı. Olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis tesisin bahçesinde bekleyen çalışanları dışarı çıkardı. Tedbir amaçlı olarak bir ambulans da olay yerinde bekletiliyor.
EK görüntü
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-UMKE ekiplerinin gelişi
-AFAD ekiplerinin gelişi
-Ambulanstan görüntü
Görüntü Dökümü:
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-Kargo merkezi
-Polisin önlemi
-Detaylar