Haberler » Güncel » Haber

Tuzla'da kargo merkezinde "şüpheli toz" alarmı (4)

TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu.

17.09.2019 11:41Tuzla'da kargo merkezinde
İstanbul DHA -
TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu. Tozla temas ettiği belirtilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri önlem aldı. Olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis tesisin bahçesinde bekleyen çalışanları dışarı çıkardı. Özel kıyafetlerini giyen AFAD ekipleri kargo merkezine girdi. Ekiplerin incelemeleri devam ediyor. Tedbir amaçlı olarak bir ambulans da olay yerinde bekletiliyor.

EK görüntü
///////////////////
-UMKE ekiplerinin gelişi
-AFAD ekiplerinin gelişi
-Ambulanstan görüntü

Görüntü Dökümü:
--------------
-Kargo merkezi
-Polisin önlemi
-Detaylar



İstanbul, Polis, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:30 SAHA İstanbul, en yeni ürünleriyle TEKNOFEST'te
12:30 Makamına halk otobüsüyle gitti
12:30 Kayserili annelerden Diyarbakır'daki annelere destek
12:30 Sızıntı mahalleyi sokağa döktü. AFAD ve polis alarma geçti
12:30 Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu 8 Yargıtay ile 3 Danıştay üyesini seçti
12:29 Ck akademi'den 6 bin çalışana 186 bin saat eğitim
12:29 Başkan Söğüt, çalışmaları inceledi