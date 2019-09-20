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Tuzla'da karting heyecanı

2019 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, bu hafta sonu Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek.

20.09.2019 14:46Tuzla'da karting heyecanı
2019 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, bu hafta sonu Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek.
Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenecek organizasyon, yarın antrenman seanslarıyla başlayacak. Sıralama turları saat 12.40'da koşulurken, hafta sonunun ilk yarışı saat 13.45'de başlayacak.
Mini, Formula Junior ve Formula Senior kategorilerinde 20 sporcunun mücadele edeceği organizasyon ise 22 Eylül Pazar günü ise başlayacak ve saat 15.10'da sona erecek.
Kategorilerinde ilk 3'e giren sürücülere kupaları verilecek.
Türkiye Karting Şampiyonası'nda ilk 4 ayak sonunda Mini kategoride Hakkı Dorum, Formula Junior'da Ömer Asaf Kolot, Formula Senior'da Ehad Türker ve Formula Master'da Mehmet Çınar lider durumda bulunuyor.

Türkiye, Tuzla, Spor

Kaynak: AA

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