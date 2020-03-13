Tuzla'da kaza sonucu yan yatan gemi havadan görüntülendi
Tuzla'da kaza sonucu yan yatan gemi havadan görüntülendi Gemiden sızan yakıtın denize yayılmaması için önlem Tuzla açıklarında şiddetli yağış ve lodos nedeniyle sürüklenen Clavigo isimli gemi başka bir gemiye çarpmış, gemilerde bulunan toplam 13 mürettebat Kıyı Emniyeti ekipleri...
13.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:14
Tuzla 'da kaza sonucu yan yatan gemi havadan görüntülendiGemiden sızan yakıtın denize yayılmaması için önlem
İSTANBUL - Tuzla açıklarında şiddetli yağış ve lodos nedeniyle sürüklenen Clavigo isimli gemi başka bir gemiye çarpmış, gemilerde bulunan toplam 13 mürettebat Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Yan yatan Clavigo isimli gemi Tuzla açıklarında kalırken, gemiden sızan yakıtın denize yayılmaması için barikatlı önlem alındığı görüldü. Yan yatan gemi drone ile havadan görüntülendi. Tuzla açıklarında geçen ay yaşanan olayda, lodos ve şiddetli yağmur nedeniyle kontrolden çıkan Clavigo isimli gemi, Dede isimli bir gemiye çarptı. İki gemi de çarpışmanın etkisiyle yan yatarak su almaya başladı. Olay yerine Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gemilerde bulunan toplam 13 mürettebat ekipler tarafından sağ salim kurtarıldı. Kazaya karışan Clavigo isimli gemi yan yatmış halde Tuzla sahilinde kaldı. Gemiden sızma ihtimali olan yakıtın denize yayılmaması için geminin çevresine barikat kurulduğu görüldü. Yan yatan gemi drone ile havadan görüntülendi.
İSTANBUL - Tuzla açıklarında şiddetli yağış ve lodos nedeniyle sürüklenen Clavigo isimli gemi başka bir gemiye çarpmış, gemilerde bulunan toplam 13 mürettebat Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Yan yatan Clavigo isimli gemi Tuzla açıklarında kalırken, gemiden sızan yakıtın denize yayılmaması için barikatlı önlem alındığı görüldü. Yan yatan gemi drone ile havadan görüntülendi. Tuzla açıklarında geçen ay yaşanan olayda, lodos ve şiddetli yağmur nedeniyle kontrolden çıkan Clavigo isimli gemi, Dede isimli bir gemiye çarptı. İki gemi de çarpışmanın etkisiyle yan yatarak su almaya başladı. Olay yerine Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gemilerde bulunan toplam 13 mürettebat ekipler tarafından sağ salim kurtarıldı. Kazaya karışan Clavigo isimli gemi yan yatmış halde Tuzla sahilinde kaldı. Gemiden sızma ihtimali olan yakıtın denize yayılmaması için geminin çevresine barikat kurulduğu görüldü. Yan yatan gemi drone ile havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Tuzla'da kaza sonucu yan yatan gemi havadan görüntülendi
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