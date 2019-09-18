tuzla'da kimya fabrikasında yangın

YANGIN VE PATLAMA HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ

* İstanbul Valiliği:

"Yoğun dumandan 7 kişi etkilenerek hastaneye sevk edilmiş, ayakta müdahale sonrası taburcu edilmişlerdir"

*İBB:

"Yangına İstanbul İtfaiyesi'nin, 13'ü Anadolu Yakası, 8'i Avrupa Yakası olmak üzere 21 istasyonundan 53 araç, 147 personeli ile müdahale ediliyor"

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Ali AKSOYER - Gamze ŞİMŞEK- Beyza GÜLER- Anıl UÇAN- Çağrı ÇALIŞKAN- -Murat KORKMAZ-İlKAY DİKİCİ- Elif YAVUZ/ İSTANBUL,

Tuzla'da kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında fabrikadaki patlamada bir yakıt tankı fırladı. Metrelerce havalanan tank itfaiye aracının üzerine düştü. İki itfaiyeci yaralandı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tuzla'da kimyasal üretim yapan fabrikada çıkan yangın saat 11.40'da yangın çıktı. Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada çıkan yangına Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı fabrikada yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın, otoparktaki araçlara da sıçradı. Tuzla, Sultanbeyli, Pendik, Kartal ve Maltepe itfaiyesi ilk olarak olay yerine sevk edildirken, fabrikada bulunan işçiler hemen tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları yetersiz kalınca İSKİ ve çevre ilçelerden su tankerleri ve başka itfaiye ekipleri sevk edildi.

KİMYASAL SIVI CADDEYE AKTI

Fabrikadan çıkan yoğun duman gökyüzünü kaplarken yangın sırasında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Yangın nedeniyle fabrikadan sızan kimyasal sıvı caddeye aktı. İtfaiye ekipleri herhangi bir tehlikeye karşı kimyasal sıvının üzerine kum döktü. Fabrikanın bulunduğu Aydınlı Yolu ve Orhanlı Yolu polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.

YAKIT TANKINDA PATLAMA

Fabrikada söndürme çalışmaları devam ederken saat 15.00 sıralarında yakıt tankı patladı. Patlama sonucu fırlayan yakıt tankı itfaiye aracının üzerine düştü. Bu sırada o noktada bulunan Yusuf Tüysüz ve Nebi Polat isimli itfaiyeciler yaralandı. Yaralı itfaiyeciler hastanede tedavi altına alındı.

YENİDEN PATLAMA RİSKİ

Yangına müdahalenin devam ettiği sırada alevler bir kere daha kuvvetli bir şekilde yükselerek patlama riski yaşandı. Bu sırada çevrede bulunanlar yeni patlama riskine karşı kaçışmaya başladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yangına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İtfaiye, AFAD ve UMKE yetkilileriden alınan bilgilere göre, Tuzla Aydınlı Mahallesi, Aydınlı Yolu caddesi üzerinde bulunan, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren asfalt ve kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikada bugün saat 11.40 sıralarında yangın meydana gelmiştir. Söz konusu yangına itfaiye, 112 Acil, AFAD-KBRN ve UMKE-KBRN ekipleri ile Orman Yangın Söndürme ekiplerince müdahale edilmektedir. Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan iki itfaiye personeli olmak üzere, 7 kişi etkilenerek hastaneye sevk edilmiş, yapılan ayakta müdahale sonrası taburcu edilmişlerdir. Ayrıca fabrika içerisindeki bir kazanın infilak ederek itfaiye aracına isabet etmesi neticesinde yaralanan iki itfaiyecimiz de 112 ekiplerimizce hastaneye sevk edilmiştir. Yangının başlangıcından beri, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen herhangi bir duruma rastlanmamıştır."

İBB'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "Tuzla Aydınlı Mahallesi Organize Deri ve Sanayi Bölgesi'nde, bir kimya fabrikasında, 11.40 sularında başlayan yangına müdahale devam ediyor. Alevlerin, fabrikanın bitişiğinde bulunan silolara da sıçraması üzerine söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına İstanbul İtfaiyesi'nin, 13'ü Anadolu Yakası, 8'i Avrupa Yakası olmak üzere 21 istasyonundan 53 araç, 147 personeli ile müdahale ediliyor. İBB itfaiyesi ile birlikte, ilçe belediyelerden 14 su ikmal aracı, İSKİ'den de 3 su ikmal aracı söndürme çalışmalarında görev alıyor. Ayrıca, söndürme çalışmalarında Gebze İtfaiyesinden de 3 araç bulunuyor."



Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Fabrikanın alev alev yanması

-Yanan fabrikadan görüntüler

-Fabrikadan çıkan yoğun dumalar

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri-söndürme çalışmaları

-Yere dökülen kimyasal sıvı

-Patlama sonrası görüntüler

-İtfaiye erinin ambulansa taşınması

-İkinci kez alevlerin yükselmesi

-Kaçışanlar

-Köpük çalışması