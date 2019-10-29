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Tuzla'da kimyasal koku iddiası (2)

Tuzla'da kimyasal koku duyulduğu iddia edilen sokaklarda inceleme yapıldı.

29.10.2019 17:08
Tuzla'da kimyasal koku duyulduğu iddia edilen sokaklarda inceleme yapıldı.
Edinilen bilgiye göre Tuzla İstasyon Mahallesi Sevcan Sokak ve bağlı sokaklarda bulunan rögarlardan bir koku gelmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve zabıta ile AFAD ekipleri sevk edildi.
Sokakta ve rögarlarda inceleme ve gaz ölçümleri yapan itfaiye ekipleri, ölçüm sonuçlarına göre kokunun insan sağlığına zarar teşkil edecek bir seviyede olmadığını bildirdi.
Kokunun kaynağının bulunması için çalışma başlatıldı.
Tuzla'da kimyasal koku iddiası (2)

İtfaiye, Polis, Tuzla, Güncel

Kaynak: AA


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