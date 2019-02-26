Tuzla'da Kimyasal Koku Vatandaşları Sokağa Döktü

İstanbul Tuzla'da kaynağı henüz belirlenemeyen kimyasal koku paniğe yol açtı. Kokuyla ilgili olarak itfaiye, polis, AKOM ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürürken bölgedeki vatandaşlar paniğe kapıldı.

Tuzla İçmeler Mahallesi'ni henüz bilinmeyen bir kimyasal koku sardı. İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere, ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine mahalleye gelen AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince inceleme başlatıldı.

KANALİZASYONDAKİ ATIK İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULDU

Paniğe kapılan vatandaşlar koku sebebi ile sokağa döküldü. Ekipler kanalizasyon hattına atılmış bir atık olabilme ihtimali üzerinde duruyor.

İşte kokunun sardığı bölgeden görüntüler;

Kaynak: İHA