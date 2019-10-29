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Tuzla'da kimyasal koku paniği

Haber-Kamera Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL DHATuzla'da rögardan gelen kötü kokular paniğe yol açtı.

29.10.2019 18:14
Haber-Kamera Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL DHA
Tuzla'da rögardan gelen kötü kokular paniğe yol açtı. Yapılan ilk incelemelerde insan sağlığını tehdit eden bir unsur bulunmazken, detaylı ölçümler için AFAD ekiplerinin gelmesi bekleniyor.
Tuzla İstasyon Mahallesi Sevcan Sokak üzerinde bulunan rögar kapaklarından kötü kokular geldiği yönünde mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, Sevcan Sokağı güvenlik amaçlı kapattı. Paniğe yol açan kötü kokulara ilişkin yapılan ölçümlerin ilk değerlendirmesinde, insan sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir unsur bulunmadığı öğrenildi. Tekrar ölçüm yapılmak üzere AFAD ekiplerinden yardım istendi. AFAD ekiplerinin gelmesi bekleniyor
Tuzla'da kimyasal koku paniği

Tuzla, AFAD, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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