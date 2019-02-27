27 Şubat 2019, 13:35
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Tuzla'da "Koku" Soruşturması: Şüpheli Sağlık Kontrolüne Götürüldü

Tuzla

Tuzla'da paniğe neden olan kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan vidanjör sürücüsü C.A. sağlık kontrolüne götürüldü.



Tuzla'da paniğe neden olan kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan vidanjör sürücüsü C.A. sağlık kontrolüne götürüldü. 

Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yayılan koku nedeniyle inceleme başlatılmıştı. Kimyasal madde kokusundan etkilendiği belirtilen 2 çocuk tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Paniğe neden olan kokuyla ilgili bir vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki C.A. sağlık kontrolüne götürülmek için polis merkezinden çıkarıldı. 

Görüntü dökümü:

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-C.A. polis merkezinden çıkarılması

-Polis aracına bindirilmesi

-Aracın ayrılması - İstanbul İçmeler, Polis, Tuzla, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA