Tuzla'da "Koku" Soruşturmasında 1 Gözaltı

Ramazan EĞRİ- Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - TUZLA'da paniğe neden olan kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.
Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yayılan koku nedeniyle inceleme başlatılmıştı. Kimyasal madde kokusundan etkilendiği belirtilen 2 çocuk tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Paniğe neden olan kokuyla ilgili bir vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alındı. Vidanjör ise Orhanlı Polis Merkezi önüne çekildi. Vidanjörden örnekler alındı. Olayla soruşturma sürüyor.
İstanbul, Tuzla, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA