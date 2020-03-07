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Tuzla'da kontrolden çıkan otomobil duvarda asılı kaldı

Cengiz ÇOBAN / TUZLA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak, bariyerleri aşıp duvarda asılı kaldı.

07.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:10Tuzla'da kontrolden çıkan otomobil duvarda asılı kaldı

Cengiz ÇOBAN/ TUZLA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak, bariyerleri aşıp duvarda asılı kaldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza geçtiğimiz günlerde Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak, duvarda asılı kaldı. Otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde hasar oluştu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Tuzla, Güncel

Kaynak: DHA

7.03.2020 11:51:56