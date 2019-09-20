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Tuzla'da "köpüklü su" tedirginlik yarattı, numune alındı

Tuzla'da yanan fabrikanın olduğu bölgede yağış sonrası görülen köpüklü su endişe yarattı. Binadaki çalışmalarına devam eden belediye ekipleri inceleme yapmak üzere sudan örnek aldı.

20.09.2019 17:31

İstanbul Tuzla'daki fabrika yangınının ardından yağan yağmur vatandaşları tedirgin etti. Fabrikada inceleme sürerken yola akan köpüklü suyu belediye ekipleri temizledi. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, Tuzla'da da etkili oldu. Yangının çıktığı fabrika çevresi ve yollarda ise sarı, beyaz köpükler görüldü.

Çevredekilerin ise kimyasal tedirginliğini artıran bu suların itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sırasında sıktığı köpük olduğu düşünülüyor.

NUMUNE ALINDI

Çevre Koruma Daire Başkanlığı tarafından yanan fabrikanın çevresindeki ağaç, araba ve yola akan sulardan incelemek üzere numuneler alındı. Beledile ekipleri ise yola akan köpüklü suları temizledi. Fabrikanın çevresi ise emniyet şeridi ile kontrol altına alınmış durumda.

VATANDAŞ TEDİRGİN

Yangının çıktığı fabrikanın yakınında oturduğunu söyleyen Orhan Çağan endişelerini dile getirdi. Çağan, "Zehirlenme ihtimalimiz çok yüksek. Çocukları korudan dışarı çıkarmıyoruz. Okula gönderdik dışarı çıkmayın diye uyardık. Şu an işe tedirgin olarak gidiyorum. Biz de şaşkınız, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Baya kimyasal ve zehirli bir madde olduğu için çok tedirginiz. Ben fabrikanın bulunduğu mahallede oturuyorum. Yangın günü korkudan camları, pencereleri kapattık. Dışarı bile çıkamadık" diye konuştu.

Öğrenci olan 18 yaşındaki Kader Acar ise yağan yağmurdan tedirgin olduğunu ifade ederek, "Mecbur olmasam dışarı çıkmazdım. Okula gitmek zorundayım. Haberlerde asit yağmurunu duyar duymaz çok tedirgin oldum. Geçmesini bekliyoruz. İnşallah hemen geçer" dedi.

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Tuzla'da

Tuzla, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(2)
TUZLALI:TUZLANIN TEK DERDİ BU DEĞİL Kİ, SENELERDİR SANAYİ BÖLGELERİNDEN GELEN YOĞUN KİMYASAL KOKULARI UYKUMUZDAN UYANDIRACAK KADAR ETKİLİ. Bİ ÇARE BULUNMUŞ DEĞİL. BU FABRİKANIN YANMASI DA ÜSTÜNE TUZ BİBER OLDU :(
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HAKLI:Bende bursa kestelde oturuyorum aynı şeylerden bizde muzdaribiz.kaç kez şikayette bulunduk cimere yazdık netice yok.insan sağlığı bu kadar ucuz olmamalı.bursadaki onkoloji hastanesinin çoğu hastası kestel gürsu ilçelerinden yazık değil mi!??
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