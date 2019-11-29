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Tuzla'da korkutan fabrika yangını

Tuzla'da korkutan fabrika yangınıİSTANBUL - Tuzla'da bir fabrikada elektrik panosu ve makinelerden kaynaklanan yangın çıktı.

29.11.2019 00:44 | Son Güncelleme: 29.11.2019 00:45
'da korkutan fabrika yangını
İSTANBUL - Tuzla'da bir fabrikada elektrik panosu ve makinelerden kaynaklanan yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
Tuzla Tepeören mahallesi Vatan caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada bugün saat 10: 00 sıralarında yangın çıktı. Yangının elektrik panosu ve iş makinelerinden çıktığı öğrenildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Tuzla'da korkutan fabrika yangını

Tuzla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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