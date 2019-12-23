Haberler » 3. Sayfa » Tuzla'da korkutan gemi yangını - Haberler

Tuzla'da korkutan gemi yangını

Tuzla tersanesinde bulunan bir geminin depo kısmında yangın çıktı.

23.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:17 Tuzla'da korkutan gemi yangını
tersanesinde bulunan bir geminin depo kısmında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Tuzla tersanesinde saat 14.30 sıralarında bir geminin depo kısmında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın nedeniyle tersane çalışanları panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Tuzla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:20   Mültecilerin yaşadığı konteyner küle döndü - Haberler
17:14   Büyükelçi Hasan Ulusoy'a, Bulgaristan'dan 'Üstün Hizmet Nişanı' - Haberler
17:07   Lüks otomobilde çıkan yangın korkuttu - Haberler
17:04   Park halinde kamyonetin motoru yandı - Haberler
17:01   Lodos tekneleri batırdı - Haberler
16:07   Mansur Yavaş, "Rüşvet" iddiasını Sinan Aygün'ün kendi sözüyle yalanladı: Hayat işte böyle diz çöktürür - Haberler
15:36   Sadaka kutusu ve laptop çalan zanlı yakalandı - Haberler
15:31   Erdoğan, Kanal İstanbul tartışmalarında, Boğaz'daki 'Independenta' tanker kazasını gündeme getirdi - Haberler
15:30   Silikon implantlar hastalığı mı yol açıyor? - Haberler
15:23   Avlamak istediği yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı ölümden döndü - Haberler
23.12.2019 17:33:37